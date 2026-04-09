東日本大震災の発生から15年にあたり、2026年4月6日から1泊2日の日程で、福島県を訪問された天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。2日目は富岡町の夜の森の桜並木を通られた後、「とみおかアーカイブ・ミュージアム」をご視察。午後は大熊町の義務教育学校「学び舎ゆめの森」や浪江町の「道の駅なみえ」などを訪問された。【写真】愛子さまと雅子さまリンクコーデ全身姿を見る。伝統工芸品を鑑賞される姿なども。この日、愛子さま