昨年12月に78歳で亡くなった"ジャンボ"こと尾崎将司さんが主宰していた「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が3月31日で閉校となった。同アカデミーは、2018年8月に設立されたNPO法人「JUMBOスポーツ・ソリューション」の活動のひとつとして、プロを本気で目指すジュニア選手にプロと同じ環境の練習場と指導者を提供しようした"ゴルフ虎の穴"だった。【写真】1997年中日クラウンズゴルフの最終日、最終ホールで優勝決定のパットを決