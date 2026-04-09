「こんなのが欲しい」と思って検索すると、だいたい山崎実業の商品にたどり着く……そんな経験、ありませんか？ わが家も例にもれず、気づけば家の中は山崎実業のアイテムだらけ。「こんなにあったの？」と自分でも驚いてしまいました。ということで、前回のキッチン編に続き第2段！ 人気ブランド「tower」を中心に、わが家のキッチン以外のエリアで実際に使っている山崎実業のアイテムを10点紹介します。気になる点は正直に記して