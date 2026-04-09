4月9日は「子宮の日」だ。2009年に子宮頸がんを予防する日として制定された。子宮頸がんは、他のがんに比べて発症し年齢が若く、妊娠・出産を視野にライフプランを考えている世代が罹患することが多い。別名「マザーキラー」とも呼ばれている。名作『コウノドリ』の数あるエピソードの中でも、多くの人が必読と挙げる「子宮頸がん」の試し読みとともに、子宮頸がんについて考えたい。『コウノドリ』の伝える力FRaUwebでは2020年10