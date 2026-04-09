英国ではEVモデルのみレクサスの英国部門は5月、新型『ES』の英国での販売を開始する。アウディA6やBMW 5シリーズに対抗する高級セダンの8代目モデルで、価格は5万9345ポンド（約1260万円）から。英国では完全電動モデルのみが販売される。【画像】8代目となるレクサスの高級セダン、まったく新しい装いで登場【新型レクサスESを詳しく見る】全33枚欧州市場では、最高出力202psのハイブリッドパワートレインに加え、2種類の完全