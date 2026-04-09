【スーパーフォーミュラ】第2戦（決勝・4月5日／モビリティリゾートもてぎ）【映像】3位へ急浮上！飛び込んできた驚異の光景（実際の様子）国内最高峰を競うスーパーフォーミュラで21番手という後方からスタートした“伏兵”が、驚異の戦略で表彰台圏内まで一気に浮上し、脚光を浴びた。注目を浴びたのは、カーナンバー3番を駆るルーク・ブラウニング（KONDO RACING）。今季ウィリアムズF1のリザーブドライバーに昇格した期待