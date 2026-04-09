タレントの若槻千夏（41）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。後輩との会話で常に気を付けていることを明かした。【画像】若槻千夏、“本名”明かし41歳の誕生日報告「30歳ぐらいにしか見えん！」「こんなかわいい40代ずるすぎる」この日は「届く叱り方」についてトーク。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也から「若槻、部下とかいるか？」と聞かれ、「はい、会