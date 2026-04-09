【UEFAチャンピオンズリーグ】スポルティング 0−1 アーセナル（日本時間4月8日／エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ）【映像】イエロー判定で鬼の形相（実際の様子）スポルティングの日本代表MF守田英正が、激しい接触プレーからイエローカードを提示され、怒りを露わにする一幕があった。スコアレスで前半30分を過ぎた場面、アーセナルのFWレオナルド・トロサールがポジションを変えながら攻撃の起点になろうとする中、守