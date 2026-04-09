調整する松山英樹＝オーガスタ・ナショナルGC（共同）【オーガスタ（米ジョージア州）共同】男子ゴルフのメジャー第1戦、マスターズ・トーナメントは9日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルGCで開幕する。5年ぶり2度目の優勝を目指す松山英樹は8日、コースには出ず練習場で2時間余り打ち込んで最終調整した。初出場の片岡尚之は1番から9ホールを回り、グリーンの傾斜などを入念に確認した。「自分のできる範囲