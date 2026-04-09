ウクライナ・ビンニツァ州、キーウ、モルドバ・キシナウ、沿ドニエストル共和国【キーウ共同】ウクライナのパリサ大統領府副長官は、欧州南東部モルドバ東部の親ロシア派支配地域と隣接するウクライナ西部ビンニツァ州の間に、ロシアが緩衝地帯を設ける計画を立てていると主張した。ただロシア側に緩衝地帯を設置する力はないとした上で「パニックになる必要はない」と訴えた。ウクライナメディアが8日にインタビューを報じた