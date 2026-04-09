タレントの武井壮が４日付で自身のインスタグラムを更新。華麗なバッティングを披露した。「センターオーバーあー、野球やりたい」と投稿。トップからフォロースルーまで、打撃フォームの連続写真を公開した。この投稿に「綺麗なレベルスイング」「ほんと理想的。プロみたい」「めちゃくちゃ良いフォーム！！！」「トップが深くて落合博満さんのようです！」といった声が寄せられた。