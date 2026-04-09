【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは８日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平はブルージェイズ戦に投手兼１番指名打者で先発し、６回１失点（自責点０）と好投したが勝ち負けはつかなかった。打者では３打数無安打。ブルージェイズの岡本和真は５番三塁で出場し、４打数無安打だった。試合はブルージェイズが４―３で勝ち、連敗を６で止めた。今季２度目の先発のマウンドに上がった大谷。序盤はピンチの連続だった。