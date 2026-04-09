トンカツを前にしながら睡魔と格闘する柴犬の姿を捉えた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、柴犬よっちゃん（@yotsubagram_）さん。食べ物に手を出さず、ひたすら待ち続ける健気な姿は251.4万回再生、10.5万いいねを記録し、「おりこうさんですね」などのコメントが寄せられた。よつばちゃんの普段の様子について、飼い主さんに聞いた。【別カット】睡魔との格闘の末…衝撃的な寝顔を披露した、よつば