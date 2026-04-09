元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が６日付で自身のＳＮＳを更新。浅草でのオフショットを公開した。「マネさんとドラマ撮影のあとに浅草ぶらぶら〜楽しかったな最近ゆるゆるな私服ばっか今夜、産まない女はダメですか？ＤＩＮＫｓのトツキトオカの第２話放送です」と投稿。白のオールインワンシャツでゆったりしたコーディネートを披露。仲見世通りの裏路地で、アイスをほおばる姿を公開した。この投稿に「浅草の空気と