ある日突然、病気やけがなどで親の介助や支援が必要になった場合に備えて、日頃から高齢者向け施設への入居を視野に検討しておくことが大切です。本記事では、親の介護や施設入居にまつわる費用に対する考え方について、FPの丸山幹也氏が監修した『介護マネーのプロが解決! 親の高齢者住まいにかかるお金のギモン 暮らし・資金に合った住まい選びがよくわかる』（メイツユニバーサルコンテンツ）より一部を抜粋・再編集し解説しま