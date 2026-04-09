毎年4月1日に、日本年金機構から納付書が発送される「国民年金保険料」。1年分をまとめて支払うとお得になりますが、じつは、2年分をまとめて前納することも可能です。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、国民年金保険料の負担を軽減する支払い方法について解説します。国民年金保険料は「前納」がお得自営業者・フリーランスは、国民年金に加入して、国民年金保険料を自分自身で支払