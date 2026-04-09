壊れたアコースティックギターが、ゴミ置き場に捨てられていました。そんな一台を譲り受け、修理して蘇らせようとする投稿がXで話題になっています。投稿したのは、ギター製作を中心に発信しているれんたろさん（@rentaro_77）です。散歩中に偶然見つけた壊れたギターを丁寧に再生していく様子に、「こんなのどうするの？」「完成が楽しみ」といった声が寄せられました。【写真】ゴミ置き場に捨てられていたギターが蘇るまでれんた