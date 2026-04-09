代表的な京都土産のひとつ「八ッ橋」を製造販売する「聖護院八ッ橋総本店」（京都市左京区）は、近代筝曲の開祖といわれる八橋検校（やつはしけんぎょう）の墓参に訪れる人向けに八ッ橋販売を始めた1689年を創業としています。2024年12月に同社の代表取締役社長となった鈴鹿可奈子さんにお話を聞きました。【写真】琴のような形をした「八ッ橋」のお菓子琴のような形をした八ッ橋は、米粉と砂糖、ニッキ（肉桂）が原材料のパリ