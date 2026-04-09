＜東建ホームメイトカップ事前情報◇8日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞新選手会長に就任した阿久津未来也が、開幕戦を前に“所信表明”ともいえる第一声を発した。【写真】天国のジャンボへ届け選手たちが一斉ティショットプロアマ前には、いきなり大役が待っていた。昨年12月に亡くなった尾崎将司さんの追悼セレモニーにて、選手を代表してあいさつ。「このセレモニーは、尾崎将司プロ