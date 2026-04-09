俳優の鈴木福と、シンガーソングライターで俳優のあのがW主演を務め、きょう9日から始まるテレ東系ドラマ『惡の華』（毎週木曜深0：00）。電子コミックを含め全世界累計325万部を突破し、１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが読者に衝撃を与えた漫画家・押見修造氏による人気コミックを原作に、ボードレールの詩集『惡の華』を愛読する春日高男を鈴木が、そんな春日を翻弄するクラスメートの仲村佐和をあのが演じる。思春