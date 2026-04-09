金沢市畝田東2丁目の住宅火災現場＝9日早朝9日午前1時25分ごろ、金沢市畝田東2丁目の住宅が燃えていると110番があった。金沢西署によると、木造2階建て住宅が燃え、現場から2人の遺体が見つかった。他に高齢男性1人が病院に搬送された。署は遺体の身元や出火原因を調べている。署によると、遺体の性別などは不明。近くに住む50代女性は「住宅2階の燃え方が激しかった。離れていてもはっきり確認できるほど勢いよく燃えていた」