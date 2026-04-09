■MLBブルージェイズ4ー3ドジャース（日本時間9日、ロジャース・センター）ドジャースの大谷翔平（31）が、敵地でのブルージェイズ戦に“1番・投手兼DH”でスタメン出場し、投げては6回、96球を投げて、被安打4、奪三振2、四死球1、失点1（自責点0）も中継ぎが打たれて白星が消えた。昨季から25回1/3無失点となり、連続無失点の日本の先発投手記録を更新した。初対戦となった岡本和真（29）とは3打数無安打。打撃では3打数無安打