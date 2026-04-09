◇プロ野球 パ・リーグ 西武 2-1 ソフトバンク(8日、みずほPayPayドーム)西武・郄橋光成投手が今季初勝利を挙げ、ヒーローインタビューで喜びを語りました。今季2試合目の先発マウンドに上がった郄橋投手は、首位・ソフトバンクを相手に8回125球、2被安打、11奪三振、無失点と快投。カード2連勝&チームの最下位脱出に大きく貢献しました。お立ち台でこの日のピッチングを問われ、「良かったんじゃないですか」と笑