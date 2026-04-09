神奈川・川崎市でクレーンの解体工事中に足場が崩れて3人が死亡、1人が行方不明になっている事故で、亡くなった19歳の男性について、恩師が悲痛な思いを明かしました。7日、川崎区扇島のJFEスチール東日本製鉄所の敷地内でクレーン解体工事中に起きた事故では、男性作業員5人が巻き込まれ、千葉ケン志朗さん（19）ら3人が死亡、1人が行方不明になっています。千葉さんの高校時代の担任が取材に応じ、「事実を受け止めきれない」と