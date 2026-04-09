通信カラオケ・JOYSOUNDでは、8人組ボーイズダンスボーカルグループ・MAZZELの2nd Album『Banquet』リリースを記念した「MAZZEL×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、5月31日まで開催。対象楽曲を歌うと、メンバー直筆サイン入りポスターが抽選で3人に当たる。 「MAZZEL×JOYSOUND コラボキャンペーン」参加方法は、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとする対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをリモコン代わりに