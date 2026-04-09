放送倫理・番組向上機構(BPO)の青少年委員会が3月24日に開催した会合の議事概要を公表。バラエティ番組の“ピアノのふたドッキリ”をめぐって、子どもの模倣による事故を懸念する声が寄せられた一方、委員からは安全配慮が示されていたとの受け止めや、「心の痛み」も論点になり得るとの指摘が出た。BPO事務局が入る千代田放送会館委員会では、2月後半から3月前半までの1カ月間に寄せられた視聴者意見について議論。バラエティ番組