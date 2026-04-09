日本テレビ系ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』(毎週水曜22:00〜)の第1話が8日に放送。マイナビニュースなどで数々の名作ドラマレビュー記事を手がける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏は「難しい現代テレビドラマへの“解”を提示する、異色のロードミステリー」と評した。 (左から)麻生久美子、波瑠波瑠と麻生久美子がW主演を務める本作は、文学オタクで洞察力に優れたバーのママ・ルナと、家族から蔑ろにされ寂しさを