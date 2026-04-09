ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで「神解説」と大絶賛された元フィギュアスケートペア日本代表の高橋成美さん（34）が、2026年4月5日にXを更新。お笑いトリオ「ハナコ」の秋山寛貴さん（34）との2ショットを公開した。「オールスター感謝祭」にそろって出演高橋さんと秋山さんは、4月4日放送の「オールスター感謝祭'26春」（TBS系）に出演した。放送終了後、高橋さんはXで「ハナコの秋山さんと」と投稿。秋山さんと並