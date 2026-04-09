アプローチでは手首を使わないで腕を振ることが大事なワケ 腕を振るのはＯＫでも右ヒザが動かないとミスショットになる アプローチのような振り幅の小さいスイングでボールを打つ場合は、手首をコンクリートで固めておくイメージを持つことです。 そして、アドレス時の両肩と両腕の二等辺三角形をキープしてスイングするのが基本というわけです。 つまり、「手首を使わないで腕を振る