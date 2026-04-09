車とは異なる船の動き方の特性は？ 水に浮かぶ乗り物ならではの特性 船の動き方というのは、車とは大きく異なっています。その違いを生んでいるのが、船は地面に接しておらず、水に浮かんだ状態で移動する乗り物だという点です。車は回転するタイヤで地面をつかむ大きな摩擦力を使って、加速や減速を行いますが、船は周りの水を後方に押し出すことで動きます。 まず、大型の船の場合は動き出しに時間がかかります。エンジン