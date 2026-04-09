朝のドル円は１５８円５０銭前後＝東京為替 米・イスラエルとイランとの２週間の停戦を受けて、ドル売りが強まり、ドル円は一時１５７．８９円を付けた。その後反発して１５８円台後半を付け、朝は１５８．５０円前後での推移となっている。停戦を受けてリスク警戒がいったん収まったが、先行きの不透明感もあり、下げたところからのもう一段の売りには慎重。 USDJPY158.50