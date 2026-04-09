イラン最高指導者軍事顧問イスラエルへの報復を表明、停戦崩壊は米国のせい イラン最高指導者の軍事顧問レザエイ氏はイスラエルへの報復を表明した。イランはレバノンのヒズボラを全力で支持する。停戦崩壊の責任は米国にある、米国による停戦協定違反は容認しない。 米イラン停戦合意にもかかわらずイスラエルはヒズボラへの攻撃を激化。レバノン首都ベイルートの商業地区や住宅地を予告なしに攻撃、紛争始まって以