3月27日、フジテレビの朝の情報番組「サン！シャイン」が終了した。「小川宏ショー」から始まる同局の60年以上にわたる朝の情報番組の歴史の幕が閉じたわけだ。【写真を見る】小倉智昭が「すごく勉強をしている」と名指しした“美人女性キャスター”またこれにより、ニュース、時事問題をメインで扱う朝8時台の民放番組、いわゆる昔ながらの「ワイドショー」は、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー（以下、モーニングショー