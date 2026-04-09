◆米大リーグブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースが８日（日本時間９日）、昨季のワールドシリーズでも戦ったブルージェイズに敵地で逆転負けを喫して６連勝はならなかった。「１番・投手、指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、投げては６回４安打１失点（自責０）。２勝目はならなかったが、２登板でいまだ防御率は０・００で、最速は１００・１マイル（