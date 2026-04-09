◆米大リーグブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打だった。チームは逆転勝ちで、連敗を６で止めた。日本人対決が実現していた。対戦相手のドジャースの先発は大谷翔平投手（３１）。ＷＢＣで侍ジャパンのメンバーとして共闘した大谷とは巨人時代の１６