【北京共同】北朝鮮メディアは9日、同国の国防科学院とミサイル総局が6〜8日に複数の兵器システムの試験を行ったと報じた。短距離弾道ミサイル「KN23」に大量の子爆弾を搭載して広範囲に着弾させる兵器の威力も確認したという。クラスター（集束）弾と同じ性能があるもようだ。金正恩朝鮮労働党総書記は立ち会わなかった。韓国軍は6〜8日に北朝鮮から弾道ミサイルなどが発射されるのを確認しており、一連の試験はこれを指すと