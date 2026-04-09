アメリカ・ホワイトハウスの報道官は8日、イランとの停戦合意後もイスラエルが攻撃を続けるレバノンについて、「イランとの停戦合意の対象外だ」と強調しました。レビット報道官：レバノンは停戦の対象外だ。それは停戦に関わるすべての当事者に伝えられている。レビット報道官は会見で、アメリカとイランの停戦合意に「レバノンでの攻撃停止は含まれていない」と明言し、イランや仲介国のパキスタンが「停戦に含まれる」とする主