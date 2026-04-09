東京を代表する夏の風物詩「隅田川花火大会」（読売新聞東京本社など協賛）の大会実行委員会は７日、今年の大会を７月２５日に開催すると発表した。例年通りの規模で、隅田川沿いの２会場から計約２万発を打ち上げる。荒天の場合は中止する。大会では、「市民協賛者」による寄付を募る。１口８０００円〜２万５０００円で、椅子やビニールシートが設けられた観覧席に招待される。協賛金は大会の準備や運営に充てられる。実