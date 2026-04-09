◇プロ野球パ・リーグ日本ハム1-0楽天(8日、楽天モバイル)日本ハムの北山亘基投手が敵地での楽天戦で、8回3安打10奪三振無失点の快投をみせて、今季1勝目をマーク。ヒーローインタビューに応じました。北山投手は、ストライク先行の投球で、楽天打線からテンポよくアウトを重ねます。8回は1アウト1、3塁のピンチを招きますが、投手ゴロを冷静にさばき2アウトへ。さらに中島大輔選手からこの日10個目の三振でピンチを切り抜けまし