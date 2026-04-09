3月、三重県の新名神高速道路で6人が死亡した事故で、逮捕されたトラック運転手の女が「スマホを見ていた」と供述していることがわかりました。3月20日、亀山市の新名神高速下りのトンネル内で起きた事故では、大型トラックが渋滞の車列に追突し、巻き込まれた2台に乗っていた合わせて6人が死亡しました。逮捕された大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者（54）は「前をよく見ていなかった」と供述していましたが、その後の調べ