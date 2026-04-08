前頭側頭型認知症とは？メディカルドック監修医が前頭側頭型認知症の余命・生存率・原因・なりやすい人の特徴などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「前頭側頭型認知症」の症状・なりやすい人の特徴はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（東京予防クリニック）医師、医学博士。 2011年福島県立医科大学医学部卒業。201