大腸がんは、日本人にとって身近ながんです。なかには、コーヒーで予防できるといった噂を耳にしたことがある人もいるでしょう。実際にはどのような対策が有効なのでしょうか。今回は大腸がんの基本的な知識からコーヒーと大腸がんの関係、そして予防において本当に大切な生活習慣や検診の考え方について、池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック東京豊島院院長の柏木宏幸先生に詳しく解説いただきまし