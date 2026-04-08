一般的に認知されている「在宅医療」は、通院が難しい方に医師が自宅で医療を提供してくれるサービスですが、具体的にどんな病気が在宅医療の対象となるのでしょうか？ 今回は在宅医療では具体的にどんな医療を受けることができるのかなどについて、内田先生（医療法人社団貞栄会 静岡ホームクリニック）に解説してもらいました。 監修医師：内田 貞輔（医療法人社団貞栄会） 2015年、32歳の若さで静岡市に静