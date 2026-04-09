開催：2026.4.9 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 4 - 3 [ドジャース] MLBの試合が9日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとドジャースが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。 3回裏、4番 ヘスス・サンチェス 4球目を打ってレフトへのタイム