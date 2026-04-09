日本人は休むことに抵抗を感じがちだ。そのような人は、自分自身を労わる「セルフコンパッション」を知らないのかもしれない。休みへの罪悪感を減らし、仕事のパフォーマンスを上げる、その実践方法とは？※本稿は、スタンフォード大学認定コンパッションアンバサダーの鈴木亜佐子『スタンフォード式 最高の休み方』（すばる舎）の一部を抜粋・編集したものです。まずは休むことの罪悪感を克服することから「休むべきだと頭ではわ