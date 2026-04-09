現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールが、パリ・サンジェルマンと敵地で対戦。11分にデジレ・ドゥエ、65分にフビチャ・クバラツヘリアに得点を許し、０−２で敗れた。昨季王者の鋭い攻撃に翻弄され、スコア以上に力の差を感じさせられる展開となった。再三チャンスを作られ、より大差がついても全くおかしくなかった。英公共放送『BBC』に