管理職になりたくない若者が増えていると言われている。「多少給料が上がったところで仕事が大変になるなら、平社員の方がいい」と考える人が増えているのだ。企業や行政などを対象に、働き方改革や組織改変などに携わっている沢渡あまね氏は、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』で、「管理職が『何をしているかよくわからないが忙しそうな人』になっていないか」と問題提起する。若者が「管理職も悪くない」と思える組