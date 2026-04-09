【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『黒牢城』の本予告映像、場面写真が公開された。 ■先読み不可能、究極の心理戦から目が離せない本予告映像が解禁 累計発行部数45万部突破。『第166回直木賞』と『第12回山田風太郎賞』をW受賞し、「このミステリーがすごい！」第1位をはじめ史上初となる4大ミステリー大賞（「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベ