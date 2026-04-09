北海道・苫小牧警察署は2026年4月8日、窃盗の疑いで苫小牧市の無職の男（25）を逮捕しました。男は4月1日、午後0時半すぎ、苫小牧市のショッピングセンターで、販売価格3万3000円のフィギュア1点を盗んだ疑いが持たれています。4月8日午前10時ごろ、警備員から警察に「先日万引きした犯人が来ている」と通報がありました。警察が男に声をかけたところ、4月1日に万引きをしたことを認めたため逮捕しました。警察によりますと