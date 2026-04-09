◇インターリーグブルージェイズ4―3ドジャース（2026年4月8日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が8日（日本時間9日）のドジャース戦に「5番・一塁」で先発出場。ドジャース先発の大谷翔平投手（31）とは日本時代も通じて初対決となったが、3打数無安打1三振に封じられるなど、4打数無安打1三振で、試合は4―3の逆転勝ちでチームの連敗は6で止まった。大谷の圧倒的な投球の前に快音は聞かれなかった。初回2